"Se analizziamo i dati italiani come se fosse un'unica epidemia, ci sbagliamo. In Italia ci sono una serie di epidemia non sincronizzate. Dobbiamo analizzare i dati non sono in Lombardia ma anche in altre regioni che si trovano in fasi diverse di 'maturità'. Dobbiamo evitare che in altre regioni si ripeta quello che è accaduto in Lombardia". Sono le parole del professor Pierluigi Lopalco, responsabile della struttura di progetto per il Coordinamento delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, a Omnibus su La7.

"Bisogna vedere la curva epidemica sul singolo territorio per parlare degli sviluppi nei giorni successivi. Qui in Puglia abbiamo circa 100 nuovi casi ogni giorno, costantemente. E questa è un'ottima notizia perché si sta facendo un lavoro certosino di spegnimento dei focolai", aggiunge.