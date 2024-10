Nicola Porro, giornalista e conduttore televisivo, ha registrato un video che in poco tempo è diventato virale sul web ed è stato inoltrato migliaia di volte su whatsapp. Il giornalista, in un minuto e 21 secondi di video si mostra infuriato contro i parlamentari che non si riuniscono da due settimane.

“Vadano in Parlamento a fare il loro lavoro come fanno le commesse e gli operai. Si beccano il Coronavirus? Chi se ne frega, me lo sono beccato io se lo possono beccare anche loro. Vadano a svolgere il loro dovere come fanno cassiere e operai”.

Ecco il video integrale: