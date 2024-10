Sono 192 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia su 9.848 tamponi effettuati (l'1,9%).

A oggi il numero complessivo di contagiati in regione è quindi di 90.581. Sono invece 15 i nuovi decessi, il totale sale a 16.317. Con 11 posti letto in meno occupati rispetto a ieri sono scesi a 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia.

"Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 nei posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti.

È una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva che sono 2.660, 48 in meno di ieri.