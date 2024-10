I decessi per Covid-19 in Italia hanno raggiunto un plateau, dopo aver raggiunto il picco tra fine novembre e inizio dicembre, ma prima di vedere una riduzione significativa bisognerà attendere ancora due o tre settimane.

È quanto indicano le stime elaborate dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo `Mauro Picone´ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Il picco dei decessi è raggiunto in questi giorni. Non si tratta di un picco stretto, ma di una campana larga, con un massimo non troppo pronunciato», ha osservato Sebastiani. «Una riduzione significativa si potrà vedere però soltanto fra due o tre settimane», ha aggiunto.

«Siamo ancora nel pieno della seconda ondata del Covid, e dicembre e gennaio saranno due mesi terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello regionale», ammonisce però Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma e direttore scientifico degli Istituti clinici scientifici Maugeri.

