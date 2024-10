Il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia, il giorno dopo il record di morti. Gli aggiornamenti di Regioni e Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intesive. Intanto, è stato varato il nuovo Dpcm del 3 dicembre 2020, con le misure per evitare contagi Covid durante le feste di Natale ed è pronto anche il cambio delle Regioni.

Il monitoraggio dell'Iss

Torna sotto l'1 per la prima volta da 5 settimane l'indice Rt in Italia, come già anticipato in mattinata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella settimana 23-29 novembre l'Rt stimato è pari a 0,91, secondo quanto registrato nel report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss. Si riscontrano valori di Rt puntuale inferiore a 1 in 16 Regioni.

Di queste, rileva il report, "15 hanno un Rt puntuale inferiore a uno, anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità". Inoltre, per la seconda settimana consecutiva, l'incidenza dei casi negli ultimi 14 gg è diminuita. Questi dati "sono incoraggianti e confermano l'impatto delle misure che si accompagnano con una diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva; tuttavia, la pressione sui servizi ospedalieri è ancora molto elevata". Tre Regioni sono "classificate a rischio alto" di trasmissione di Sars-Cov-2: Calabria, Puglia e Sardegna, quest'ultima a "titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza" dei dati. (Fonte Quotidiano.net)