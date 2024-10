Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 552 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno. Sono 12 le Regioni con l’indice Rt sopra 1. Verbali Cts consultabili online. Alzano e Nembro, il verbale del 3 marzo consigliava la zona rossa. Appello di Speranza ai giovani: “Siete principale veicolo di contagio”. Oltre 19 milioni di casi nel mondo: negli Usa il bilancio dei morti provocati dal Covid-19 ha superato la soglia dei 160.000. La Spagna supera la Gran Bretagna: è prima in Europa per contagi.

"Il sistema è pronto, ci sono tre scenari a seconda di come il virus passerà: noi ci aspettiamo un passaggio lento del virus. Avremo dei positivi, che non necessariamente saranno malati, visto anche che l'età media di chi si infetta è molto più bassa di quella di due mesi fa. I tre scenari rappresentano il modo in cui potrà essere messo sotto pressione il Ssn in termini di occupazione di posti letto". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri parlando del dossier del ministero della Salute sui possibili sviluppi della fase tre.

Nessuna regione italiana a zero contagi nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal bollettino aggiornato ad oggi, venerdì 7 agosto, dal Ministero della Salute. In tutto il Paese i nuovi casi registrati sono 552 e 3 i decessi. Il maggior numero di nuove infezioni è stato registrato in Veneto (+183 rispetto a ieri), mentre in Lombardia ne sono 83.

Sono saliti a quota 249.756 i casi di Coronavirus in Italia (+552, ieri +401), di cui 201.642 guariti (+319, ieri +347) e 35.190 morti (+3, ieri +6), secondo quanto reso noto dal bollettino aggiornato ad oggi venerdì 7 agosto, come reso noto dal Ministero della Salute. I casi attivi in Italia sono 12.924.

Scendono rispetto a ieri i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: secondo il bollettino quotidiano della Regione i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 69, contro i 118 di giovedì. Nessun decesso, contro i 5 di ieri. I tamponi effettuati sono pari a 8128. Dei nuovi positivi, 5 lo sono debolmente e 1 a seguito di test sierologico. Si registrano inoltre 152 guarigioni, con totale a 74.232, un calo di due unita' nei ricoveri in terapia intensiva (ora sono 9) e un aumento sempre di due nei ricoveri in terapia non intensiva, a 170. La suddivisione dei casi positivi per provincia vede 14 contagi nel Milanese, di cui 10 nel capoluogo, 11 a Brescia, 9 a Bergamo, 9 a Mantova, che comprende ancora alcuni dei casi del focolaio dell'azienda agricola. Inoltre ve ne sono 7 a Monza Brianza, 5 a Como, 4 Pavia, 3 Varese, 2 a Sondrio, Lecco e Lodi, 0 a Cremona.