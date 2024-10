Il miracolo si è compiuto. Inaugurato a Milano l’ospedale Padiglione del Policlinico in Fiera realizzato in 10 giorni. La struttura sarà operativa dalla prossima settimana quando verranno trasferiti i primi 28 pazienti affetti da Covid-19.

L’ospedale è stato inaugurato questa mattina dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana insieme al presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, al direttore generale del Policlinico di Milano che lo avrà in gestione, Ezio Belleri, per adesso, dispone di otto reparti con 53 letti, ma ne avrà 200 dedicati alla terapia intensiva.

Ci lavoreranno 200 medici anestesisti e rianimatori, 500 infermieri e altre 200 persone. Il personale è stato arruolato con bandi regionali, aziendali e grazie alla call della Protezione Civile, ha detto Belleri precisando che questa sarà la più grande terapia intensiva d’Italia.

“Avevamo fatto una promessa e l’abbiamo mantenuta. Non abbiamo realizzato un ospedale da campo, come purtroppo a volte in emergenza ci siamo trovati costretti a fare in passato. Non abbiamo realizzato un lazzaretto, lo abbiamo detto fin dall’inizio. Qui in Fiera abbiamo creato un vero e proprio ospedale specialistico. Un ospedale ideato e costruito nel rispetto del paziente e di tutti gli operatori sanitari e non che li assistono. Perché è proprio la figura del paziente al centro di quest’opera. Chi entra qui avrà ambiente, struttura, attrezzature e assistenza ottimale per le proprie esigenze di salute”. È quanto scritto nel messaggio di Guido Bertolaso letto da Gerardo Solaro del Borgo oggi durante la conferenza stampa di presentazione dell’ospedale Fiera Milano.

"Il motivo per cui ho accettato questo incarico l’ho detto più volte - spiega Bertolaso - la mia storia è questa, quando il mio Paese chiama io rispondo, perché io ci sento benissimo, e al grido di aiuto dell’Italia si risponde. Sempre. Anche quando, come in questo caso, ci sono rischi a cui sapevo di andare incontro. Ma oggi più che mai sono fiero di essere italiano, fiero di aver accettato questo incarico e fiero di averlo portato a termine".