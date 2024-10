In Piemonte non ci sarà alcun allentamento delle misure in vigore per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto il presidente della Regione Alberto Cirio all’indomani della nuova circolare giunta dal Viminale. Sull’assenza di restrizioni in merito alla passeggiata genitore-figlio, purché si svolga nei pressi dell’abitazione.

Dal ministero si specifica che nulla è cambiato rispetto alle direttive già in vigore e che l’uscita dei bambini accompagnati da un solo genitore era già tra le attività consentite nel rispetto del distanziamento sociale e dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio. Le disposizioni hanno suscitato critiche anche da Lombardia, Campania e Veneto perché interpretata come un’apertura «inopportuna in un momento delicato della lotta al virus».

Cirio ha detto che avrebbero proseguito con la linea del rigore e continuato a restare a casa come unica arma per combattere il virus. Almeno fino a Pasqua questa sarà la linea che tutti i Piemontesi dovranno seguire.