Ieri i contagi erano stati 996 e sei le vittime. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. Il 29 luglio scorso il ministero della Salute ne segnalava appena 38.

In lieve ulteriore calo i nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 978, rispetto a ieri 18 contagi in meno. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorno precedente.

Ai 107 malati che si trovano in terapia intensiva vanno aggiunti i 1380 ricoverati con sintomi (+92 rispetto a ieri) e i 25.267 in isolamento domiciliare. In tutto, quindi, le infezioni in corso riguardano 26.754 persone (+676 rispetto a ieri). I casi totali sono saliti a 270.189. I morti sono diventati 35.491.