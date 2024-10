Sono 1.851 i nuovi contagi da Covid-19 nel Paese. Molto più numerosi i tamponi effettuati rispetto a ieri: 105.564 a fronte di 90.185. Il totale dei casi di positività sale così a 314.861. In calo i decessi, 19 (cinque in meno di ieri, 24), per un totale di 35.894. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in crescita il numero dei ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 280, nove in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono in totale 3047, mentre quasi 48mila si trovano in isolamento domiciliare.

Nessuna regione a quota zero contagi: la più colpita la Campania (287), seguono Lazio (210) e Lombardia (201). Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi/guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704.