Nuovamente in crescita i contagi nelle ultime 24 ore: 1.229 oggi, contro i 1.008 di ieri. Molto più numerosi però anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. I decessi (9) invece in calo rispetto a ieri (14). Questi i dati nell'ultimo aggiornamento del ministero della Salute.

I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 2.222, cento in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 201 (+4), e in isolamento domiciliare 37.289, (+421). Il totale degli attualmente positivi è di 39.712, in aumento di 525 unità, mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316).

Lombardia (176) e Liguria (141) le regioni con più casi, segue il Lazio con 136 contagi, mentre in Sardegna 36.