Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i nuovi casi Covid diagnosticati in Italia tra i 205.642 tamponi effettuati, compresi 78.824 test antigenici rapidi. I decessi sono 211. Sono stabili i numeri dei ricoverati con sintomi (-51), mentre le terapie intensive fanno registrare un saldo di +23 posti letto occupati (123 i nuovi ricoveri).

Stabile anche il numero dei guariti. Da inizio pandemia le infezioni riscontrate nel Paese sono state 2.721.879. I guariti o dimessi totali sono stati 2.225.519 (9.469 nelle ultime 24 ore), mentre i decessi 93.577. Gli attualmente positivi risultano 402.783, di cui 382.249 in isolamento domiciliare.

Negli ospedali si trovano in questo momento 18.449 ricoverati con sintomi in reparti Covid, mentre altri 2.085 pazienti vengono assistiti in area critica. La Lombardia la Regione più colpita (1.987 casi), seguono Campania (1.603), Emilia Romagna (1.323) e Puglia (732).