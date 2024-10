Salgono i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia: rispetto ai 114 di ieri, nella giornata di oggi ne sono stati registrati 162. In calo invece le vittime, 13, rispetto alle 17 di ieri. Sono 243.506 i casi totali, 34.997 le vittime. I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione Civile.

Il numero dei guariti ammonta a 198.016, 575 in più rispetto a ieri. I positivi sono attualmente 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

Sempre meno, invece, i pazienti infetti in terapia intensiva nel Paese, da 60 a 57 in 24 ore. Calo registrato anche in Lombardia, da 27 a 23. In aumento però i ricoverati con sintomi, +20 rispetto a ieri, per un totale di 797. Sono 11.639 le persone in isolamento, in calo di 443 unità. Aumentato anche il numero dei tamponi, con 48.449 effettuati.

In Lombardia 63 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, ovvero il 38,8% del totale odierno nazionale (162), in risalita rispetto a ieri, ma comunque a livelli inferiori rispetto alle scorse settimane. Seguono per numero di contagi Veneto (21), Lazio (20), ed Emilia Romagna (18).