In arrivo dalla Conferenza Episcopale Italiana altri tre milioni di euro destinati agli ospedali. La somma è stata racimolata dai fondi dell’otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica. A beneficiarne saranno la Fondazione policlinico Gemelli, l’ospedale Villa Salus di Mestre, il Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Questa donazione va a sommarsi a quella, dello stesso importo, fatta qualche giorno fa e donata a la Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo di Torino, l'Azienda ospedaliera “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase, l'Associazione Oasi Maria Santissima di Troina e, soprattutto, l'Istituto Ospedaliero Poliambulanza di Brescia, che – in meno di un mese – ha mutato radicalmente l'organizzazione dell'Ospedale.

A questi sei milioni destinati espressamente agli ospedali vanno poi aggiunti i 10 milioni che la Cei ha inviato complessivamente alle 220 Caritas diocesane, per i bisogni primari della popolazione, e i 500 mila euro a favore del Banco Alimentare per consentire a chi non ha reddito di poter fare la spesa. In totale si tratta di 16,5 milioni di euro già stanziati dalla Cei, tutti tratta dai fondi 8xmille, cui vanno aggiunte le centinaia di iniziative prese in sede locale dalle conferenze episcopali regionali, dalle singole diocesi, dai gruppi movimenti e associazioni e dagli stessi ospedali della sanità cattolica. Tante poi le singole iniziative fatte in ogni regione dai sacerdoti e vescovi.