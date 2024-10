Ai microfoni di Sky Tg24, il direttore del laboratorio di Virologia dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, ha paragonato il nuovo coronavirus con l’influenza stagionale e ha spiegato: “La ‘casistica’ del Covid-19 è appena superiore a quella dell’influenza stagionale. Si tratta piuttosto di un problema di organizzazione sanitaria, perché stiamo avendo in un periodo molto breve molti casi critici”.

I DATI. “A oggi in Italia abbiamo avuto 1.049 casi positivi, di cui 615 in Lombardia, e 29 deceduti. Ma stiamo parlando di 615 positivi su circa 5.723 tamponi. I ricoverati sono stati 256 e circa 80 in terapia intensiva”, ha detto Gismondo. “Facciamo sempre giustamente il paragone con l’influenza e cito solo dei numeri: dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 abbiamo avuto 5 milioni e 18mila casi, cioè il 9% della popolazione italiana con picchi massimi del 15%, con 300 morti dirette e da 4mila a 5mila indirette”.

“La reale problematica – ha sottolineato il direttore - non è quella di una pandemia, ma è quella di rispondere in un periodo molto breve a ricoveri in terapia intensiva”.