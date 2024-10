Lieve flessione per il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia: sono 5.456. Ieri erano stati 5.724. Considerevolmente più basso però, anche il numero dei tamponi fatti: oggi sono 104.658, 28.426 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono 26. Sono 1.184 i guariti/dimessi nelle ultime 24 ore, un numero che porta il totale dall'inizio della pandemia a 239.709.

Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva va registrata una crescita di 30 unità, da 390 a 420. Il totale di casi dall'inizio della pandemia è ora di 354.950. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 rispetto a ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino quotidiano.

Il maggior numero di positivi è stato registrato in Lombardia, ben 1032. A seguire Campania (633), Toscana (517) e Veneto (438). Il tasso di positività (la percentuale di positivi rispetto al totale delle persone testate per la prima volta) negli ultimi giorni è in continua crescita ed è passato dal 6,46 (giovedì), al 6,9 (venerdì), al 7,15 (sabato) fino al 7,9 di oggi (una persona positiva ogni 13 testate).