La Protezione Civile ha fornito il consueto aggiornamento sui numeri dell'epidemia da coronavirus in Italia. L’ultimo bollettino ufficiale comunicato da Angelo Borrelli, capo della ProCiv, parla di 463 vittime totali (97 nuovi decessi in più rispetto a ieri, 8 marzo).

Le persone contagiate sono 9172, 1797 casi in più rispetto a ieri. Mentre le persone attualmente positive sono 7985. Le guarigioni, dall’inizio dell’emergenza, sono state 724 (+102).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4316, di cui 733 in terapia intensiva. 2936 sono le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. I tamponi effettuati sono 53826.

I dati regione per regione

I pazienti malati di Covid-19 sono:

4490 in Lombardia

1286 in Emilia Romagna

694 in Veneto

313 nelle Marche

337 in Piemonte

206 in Toscana

94 in Lazio

119 in Campania

97 in Liguria

89 in Friuli Venezia Giulia

52 in Sicilia

46 in Puglia

28 in Umbria

14 in Molise

33 Trentino Alto-Adige

30 in Abruzzo

20 in Sardegna

5 in Basilicata

9 in Calabria

15 in Valle d’Aosta