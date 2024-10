Prosegue senza sosta il sacrificio dei camici bianchi in Italia. I medici deceduti dall'inizio della pandemia in Italia sono 154 secondo il conteggio della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei decessi includendo medici in attività, medici pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza.

Gli ultimi nomi iscritti all'elenco sono quelli di Gianbattista Perego (medico di medicina generale), Maura Romani (medico ospedaliero), Luigi Macori (ematologo), Ermenegildo Santangelo (ex professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione), Raffaele Pempinello (infettivologo, epatologo, internista ed igienista).