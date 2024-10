In Coronavirus è entrato nella casa di Fiordaliso. La cantante, sua sorella e i suoi genitori hanno contratto il virus. Invece i fratelli se la sono scampata. I due anziani, 85 anni lei, 91, lui sono stati ricoverati e sottoposti a tutte le cure del caso. La donna però il 22 marzo scorso si è arresa. La notizia è trapelata solo oggi, con un post Twitter di Fiordaliso, per non far agitare troppo il padre.

Oggi il 91enne è guarito ed è stato dimesso. Ma al suo ritorno a casa ha trovato la peggiore delle notizie: sua moglie non c’era più. Anche la cantante e sua sorella hanno concluso il periodo di isolamento e tra qualche giorno verranno sottoposte a un nuovo tampone che stabilirà se le due sono guarite.

“Piacenza: maledetto covid-19 - cinguetta - ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito vaff corona virus”.