In questi giorni, soprattutto quelli festivi, i controlli da parte delle forze dell’ordine sono assidui. E tante sono le scuse che alcuni cittadini inventano pur di farla franca e non beccarsi la multa. Qualche giorno fa un ragazzo di 27 anni di origini albanesi è stato fermato, vicino Rimini, dalla polizia.

Alla richiesta di spiegazioni il giovane ha risposto convinto “Devo andare a portare la spesa alla mia ragazza”. Peccato però che non ricordasse né il nome né l’indirizzo della donna. Visto che le cose si stavano mettendo male, il 27enne ha modificato la storiella spiegando di essere andato dalla sorella per consegnarle del materiale ma, anche questa volta, non ha fornito nome e indirizzo della parente e alla fine si è visto arrivare la maxi sanzione. Sempre nello stesso pomeriggio padre e figlio, di 41 e 20 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati per tre volte da una pattuglia. “Stiamo andando a fare la spesa”, nonostante fosse un giorno festivo.