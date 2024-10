Tantissime coppie ieri hanno aspettato il discorso del presidente Conte nella speranza di un via libera.

Utilizzando la parola “congiunti” il premier ha lasciato qualche spiraglio e scatenato al contempo la ricerca verso la risposta alla domanda: “Chi sono i congiunti per Conte?”.

Il Decreto recita: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

I congiunti per il Governo dovrebbero essere marito, moglie, genitori, fratelli, nonni, zii, nipoti, non chi non ha un legame di sangue o riconosciuto dalla legge.

Ovviamente, data la portata dell’interesse, la speranza è che il Governo possa chiarire questo passaggio, così come ha fatto per altre questioni direttamente sul sito governo.it nella sezione dedicata alla domande frequenti.