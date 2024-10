Nella fase2 vige l’obbligo di indossare le mascherine soprattutto nei luoghi chiusi o affollati. Tanti genitori e nonni si sono chiesti cosa fare con i bambini: mascherina si o no?.

Non tutti i bambini devono indossare la mascherina, ma solo quelli dai 6 anni in su. Per gli altri più piccoli – ma fino ai due anni -invece l’utilizzo della protezione è facoltativo, saranno i genitori a decidere.

Per tutti gli spostamenti è sempre buona norma utilizzare i presidi di protezione, a meno che non si tratti di un bambino molto piccolo (di età inferiore ai 2 anni).





La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici al coperto, compresi i mezzi di trasporto, e comunque in ogni situazione in cui non sia possibile rispettare il distanziamento di almeno un metro.

Gli unici ad essere esclusi dall’obbligo sono i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone che hanno una disabilità o una malattia incompatibile con l’utilizzo della stessa.

Ma attenzione a quale mascherina scegliere per i bambini: serve una misura più piccola di quella standard, altrimenti non né è assicurata la funzionalità.

Come specificato nella Faq del ministero dell'Interno, solo i bambini che hanno compiuto 6 anni devono indossare la mascherina di protezione quando sono nei luoghi affollati, sui mezzi di trasporto pubblico e negli ambienti al chiuso dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, come all’interno del supermercato. I più piccoli infatti possono contagiare ed essere contagiati dal Coronavirus come gli adulti, anche se con minori possibilità di sviluppare complicazioni.