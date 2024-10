Postava messaggi vocali su whatsapp su falsi casi positivi di coronavirus. Per questo un medico di Formia, in provincia di Latina, è stato "deferito per procurato allarme" dai carabinieri del comando provinciale di Latina, che hanno indagato sulla vicenda.

"Abusando della propria posizione lavorativa di medico - scrivono i militari legione carabinieri Lazio comando provinciale di Latina - postava numerosi messaggi vocali sulla piattaforma social whatsapp con i quali paventava falsi casi di positività di persone al Covid-19, di fatto creando tra gli utenti del social e comunque tra la popolazione in generale una situazione di grande allarme sociale".