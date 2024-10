È una virologa, precaria, nata in Molise ad aver isolato, insieme con una collega, il virus del cosiddetto nuovo Coronavirus in Italia. Si chiama Francesca Colavita, ha 30 anni ed è una ricercatrice precaria all’ospedale Spallanzani di Roma.

Lavorando a stretto contatto con Concetta Castilletti, siciliana, nel laboratorio diretto da Maria Rosaria Capobianchi, venerdì scorso ha effettuato l’importante ricerca che rappresenta un enorme passo avanti nel combattere il virus nato in Cina e che si sta diffondendo anche in altre parti del mondo scatenando una psicosi.

In questo modo l’Italia è il primo Paese in Europa a isolare il codice genetico del nuovo Coronavirus, mentre era già stato isolato in Cina 10 giorni fa.