Due passeggeri del volo proveniente da Cagliari all'aeroporto di Cuneo Levaldigi non sono stati fatti uscire dallo scalo dopo il decreto varato dal Governo sul coronavirus.

Il motivo: non avevano giustificati motivi o urgenze per la visita nel Cuneese. I due passeggeri sono stati fatti risalire sul volo successivo per la Sardegna.