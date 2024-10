Altri 66 morti in Italia per coronavirus. Le vittime salgono a 34.514 dall'inizio dell'emergenza, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 238.159 con un incremento rispetto a ieri di 333 nuovi casi. Il 64% dei nuovi contagi è in Lombardia, 4 le regioni a zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Umbria. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 180.544, con un incremento di 1.089 persone rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 58.154 tamponi.

La Protezione Civile comunica che la Regione Abruzzo ha effettuato un ricalcolo dei casi totali, sottraendo due errati positivo. Il numero totale di attualmente positivi è di 23.101, con una decrescita di 824 assistiti rispetto a ieri.

La situazione delle terapie intensive. Dopo due mesi, torna a crescere il numero di pazienti in terapia intensiva con un incremento di 5 ricoverati in più di ieri. Oggi ci sono 168 persone in rianimazione mentre ieri se ne contavano 163. È dal 4 aprile che non si registrava un aumento dei pazienti in terapia intensiva.

Sono 2.867 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 246 pazienti rispetto a ieri, 20.066 persone, pari all'87% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

La situazione in Sardegna. Sono complessivamente 1.367 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella provincia di Nuoro. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 72.722 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 10, nessuno in terapia intensiva, mentre 21 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.186 pazienti guariti (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), più altri 18 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto.

Sul territorio, dei 1.367 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 60 a Oristano, 80 (+1) a Nuoro, 876 a Sassari.