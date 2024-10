In netto aumento il numero dei contagi nelle ultime 24 ore: 1.733 positivi in tutto il Paese. Sono 11 invece i decessi, uno in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 35.518. I nuovi tamponi sono 113.085, per un totale di 9.034.743. Questi i numeri nel bollettino odierno della Protezione civile e del ministero della Salute.

A oggi, il bilancio dei positivi dall'inizio del monitoraggio è di 276.644. Gli attualmente positivi sono 30.099. I dimessi e i guariti oggi sono 209.027, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.607 (ieri erano 1.505).

Salgono anche le terapie intensive: sono 121 le persone ricoverate (ieri 120). Le regioni con più contagi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (+337), il Veneto (+273) e il Lazio (+171).