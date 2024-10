Domani entrerà in vigore il nuovo Dpcm, e con esso tornerà l'autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia. Come già preannunciato scatterà il coprifuoco alle 22 e, dunque, dopo quell'ora, sarà necessario giustificare l'uscita di casa.

Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del Dpcm del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle regioni dove era stato stabilito il coprifuoco.

Si tratta di un modello standard dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione, e se non verrà fornito un valido motivo di uscita dal domicilio, scatterà la denuncia.