«Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo». Con questo messaggio su facebook Checco Zalone ha presentato la sua ultima canzone intitolata L’immunità di gregge con un omaggio a Domenico Modugno.

Una canzone ironica che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo fa sorridere ma anche riflettere.