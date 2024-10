Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia. Un uomo di 84 anni, originario di Brescia, era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.

Il presidente della Lombardia ha precisato che l’uomo era affetto anche da altre patologie. Le altre vittime delle scorse ore sono un uomo 88enne di Caselle Landi, sempre in Lombardia. Poi agli Spedali civili di Brescia una donna di Crema che era stata trasferita ieri e risultata positiva al Coronavirus.

Quest’ultima era una paziente oncologica e il quadro clinico era già compromesso. Al momento si registrano 168 contagiati in Lombardia (comprese le 5 vittime), 27 in Veneto (compreso l'anziano morto a Vo' Euganeo), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia di cinesi allo Spallanzani e il ricercatore dimesso).

Dei 213 positivi, 99 sono ricoverati con sintomi in ospedale, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.