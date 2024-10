Condividiamo con i nostri lettori il post di questa ragazza di Reggio Calabria perché sia d’esempio per i tanti cittadini del Nord che, in preda al panico, hanno lasciato le città per raggiungere il sud e le maggiori Isole.

“Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l'ho fatto. Non pensare che non ti ami...ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie... e va bene così.... Ti amo a distanza”.

Una decisione responsabile nel rispetto delle regole.

