Ancora in calo i contagi nel Paese, 1008, ma aumentano i decessi, 14. I tamponi effettuati sono però 26mila in meno rispetto a ieri. Il numero dei casi totali sale così a 288.761, mentre le vittime a 35.624.

Sono 316 i guariti (in calo rispetto all'ultimo aggiornamento, 443), per un totale di 213.950. Questi i dati emersi dall'ultimo aggiornamento del ministero della Salute.

Sono 10 in più le persone ricoverate in terapia intensiva, in aumento anche i ricoveri (80). Fra le regioni italiane solo la Basilicata non ha registrato contagi nelle ultime 24 ore. Lazio (181) e Lombardia (125) le più colpite.