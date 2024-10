“Finché non ci sarà un vaccino, dovremo convivere con questo virus. Dobbiamo temerlo e rispettarlo, ma non possiamo fermare tutto. Altrimenti moriremo di altre cose”. Flavio Briatore auspica che il turismo possa ripartire al più presto. “Tutti questi consulenti fanno solo una grande confusione. Ci sono troppe persone, troppi comitati: più gente c’è e meno decidi. Noi abbiamo fatto delle proposte concrete”, ha raccontato l’imprenditore a Radio 105.

Tra le idee di Briatore c’è anche la riapertura delle discoteche, in radio ha detto: “Se non riapriamo le discoteche, la gente troverà un altro modo per divertirsi. Se le discoteche restano chiuse, i ragazzi non andranno certo a dormire alle nove di sera. Andranno nelle case degli altri, si ubriacheranno, si lasceranno andare e si infetteranno, infettando poi i loro parenti una volta tornati nelle proprie abitazioni. Sarebbe disastroso. Allora sarebbe molto più intelligente farli andare in una discoteca e controllarli a dovere, seguendo tutti i protocolli”. L’imprenditore sostiene che con la misurazione della temperatura all’ingresso, la fila (come quella dei supermercati) per i bagni e i bar, i tavoli tenuti a debita distanza dagli altri con il controllo della security”.

Nell’intervista Briatore si è espresso anche sulla questione dei pannelli in plexiglass in spiaggia: “è una stupidaggine”. Sui ristoranti invece ha detto: “I ristoranti potrebbero riaprire con una distanza di circa due metri tra un tavolo e l’altro. Tutti i camerieri e i cuochi andrebbero tamponati, così come le loro famiglie. Il servizio al tavolo, invece, dovrà avvenire con le mascherine e i guanti: i camerieri sarebbero come gli infermieri”.

Briatore conclude: “Dopo l’attentato alle Torri Gemelle abbiamo cambiato il modo di viaggiare. Succederà anche stavolta: dovremo cambiare le nostre abitudini”.