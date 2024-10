Restare a casa a causa dell’emergenza coronavirus ha di fatto cambiato le abitudini degli italiani.

Secondo quanto emerge dai dati dell'Ufficio studi Coop, riportati dall'Ansa, è boom di vendite di farina e lievito di birra (con incrementi superiori al 200% nelle ultime due settimane). Prodotti che, come avranno sperimentato in molti, non si trovano più facilmente nei banconi dei market.

Un incremento di vendite anche per le tinture dei capelli (+135% sempre nelle ultime due settimane). L’unica soluzione per sistemare la ricrescita e coprire i capelli bianchi è il fai da te. Ma attenzione, perché anche il pennello per la tinta va a ruba.

Restano alte le vendite dei diversi tipi di disinfettante, dall'amuchina che sfiora un +400% rispetto ad un anno fa, alla candeggina. In totale, come fa notare lo studio, dal 24 febbraio al 23 marzo, i consumi hanno fatto registrare in media un +11,3% delle vendite (in rallentamento nelle ultime due settimane).