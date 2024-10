Un autista di autobus pubblici in seguito a un banale incidente domestico si è fratturato il polso. Si è recato in pronto soccorso per essere sottoposto alle cure e lì ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Il fatto è accaduto a Udine.

L’autista, dipendente della Saf, è asintomatico quindi ha condotto una vita normale, nei limiti delle restrizioni. L’azienda ha immediatamente applicato tutte le procedure di massima sicurezza del caso. Anche i colleghi dell’uomo sono stati sottoposti ai tamponi e sono risultati tutti negativi, mentre il mezzo che aveva guidato è stato sanificato più volte.