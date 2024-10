Nella notte, a Roma e Napoli si sono registrate lunghe file nei supermercati, nonostante il nuovo decreto preveda la possibilità di uscire di casa per recarsi a fare la spesa.

Tra le centinaia di persone a Napoli, hanno attirato l’attenzione tre calciatori del Napoli: Jose Callejon, Fernando Llorente e il portiere David Ospina, con le rispettive mogli davanti al Carrefour di Corso Europa.

La notizia della zona rossa in tutta Italia ha scatenato la corsa all'acquisto, forse per la preoccupazione di restare senza scorte in casa.

Merci e generi alimentari circolano liberamente – si legge nel decreto - non ci sono quindi rischi di carenza per approvvigionamenti o generi di necessità. Non serve riversarsi nei supermercati.