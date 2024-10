Il Coronavirus non ha risparmiato neanche i vip. Il presentatore tv Piero Chiambretti e sua madre Felicita sono risultati positivi al tampone Covid-19. Entrambi sono stati ricoverati, tra domenica e lunedì sera, al Mauriziano di Torino.

Il conduttore 63enne è arrivato in ospedale con sintomi lievi che facevano pensare al coronavirus anche in ragione della frequentazione della madre. Fonti ospedaliere però, spiegano come il tampone effettuato su Chiambretti abbia in realtà dato un esito incerto. Si attendono quindi ulteriori verifiche.

L’esame, come da protocollo, sarà ripetuto giovedì.