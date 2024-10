È stata pizzicata ben 11 volte, in un solo giorno, al supermercato non rispettando le direttive anti Covid-19. Per questo motivo un’anziana signora è stata multata dalla polizia municipale di Grado (Gorizia). La sanzione è di 280 euro se pagata entro 30 giorni, altrimenti aumenterà a 400 euro.

La donna, anziana, era stata notata dai vigili nell'arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per recarsi al supermercato e fare la spesa poco alla volta. I vigili già al secondo incontro l’avevano ammonita bonariamente e detto di restare a casa. Quando però l'hanno incrociata per l'undicesima volta hanno deciso di sanzionarla.