Per il Sud Italia questo potrebbe essere solo l’inizio. L’emergenza Coronavirus nel Mezzogiorno potrebbe avere il picco massimo tra fine marzo e aprile. Dopo i 41mila rientrati in questi giorni dal Nord, fa puntare gli occhi sulla curva dei contagi: spiega oggi Il Sole 24 Ore che se raddoppiano ogni 2-3 giorni sarebbe preoccupante. Perché la certezza è che se si replicassero i numeri della Lombardia gli ospedali meridionali non resisterebbero all’urto.

Oggi il Sud conta 1665 posti letto complessivi in terapia intensiva contro i 3628 del Centro-Nord (in Italia in tutto sono 5293, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute). Inoltre nel Meridione mascherine, occhiali e tute non sono ancora sufficienti per il personale medico, come ha denunciato ieri tra gli altri l’ordine dei medici di Bari, prova ad attrezzarsi.

L’idea è sfruttare al massimo questa finestra di tempo prima di un possibile boom di contagi sui quali pesa l’arrivo di migliaia di persone in fuga nei giorni scorsi dal Nord. La Sicilia ha un piano per aggiungere 110 posti, dove i primi saranno disponibili già alla fine di questa settimana. In Campania il governatore Vincenzo De Luca sta lavorando a un piano B per aggiungere addirittura altri 590 letti nel caso ci fosse un’esplosione del contagio. La Calabria invece ha un piano per 400 letti in più tra terapia intensiva e subintensiva.