L’arrivo del Coronavirus ha stravolto abitudini, quotidianità e modi di lavorare. La pandemia ha persino influito sulle pratiche dei divorzi, dato che il virus ha paralizzato anche i tribunali. Ora infatti sono molto più veloci e per chiudere definitivamente un matrimonio fallito in alcuni casi è sufficiente un’e-mail certificata.

La condizione necessaria è il consenso dei coniugi i quali devono entrambi sottoscrivere la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale. Precisiamo che la modalità per email non vale per tutte le pratiche di divorzio e separazione, ma solo nei casi in cui i coniugi siano d’accordo su tutti gli aspetti pratici dello scioglimento. La procedura semplificata è stata sperimentata con successo a Torino, Monza, Vercelli e Verona e non si esclude che in questi tribunali questa procedura possa restare in vigore anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.