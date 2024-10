PAZIENTE SCAPPA DALL’OSPEDALE Si e' sfilato il tubicino dell'ossigeno, si e' alzato dal letto, si e' vestito in fretta ed e' scappato dalla stanza del reparto Covid-19 dell'ospedale di Biella. Per fortuna e' durata poche ore la fuga di un paziente risultato positivo al tampone: ma ora tra gli agenti che l'hanno intercettato e riportato in corsia c'e' la comprensibile preoccupazione di poter essere stati contagiati.

I CARABINIERI REGALANO UN TABLET A DUE 13ENNI A Colleferro, alle porte di Roma, visita inaspettata quanto gradita per due 13enni, un ragazzo e una ragazza: i Carabinieri gli hanno portato dei tablet con cui potranno seguire le lezioni di scuola a distanza.

FONTANA DI TREVI SENZA MONETINE Nella capitale, invece, il coronavirus ha un curioso effetto collaterale: zero turisti e quindi zero monetine nella Fontana di Trevi. Quelle monetine che, raccolte dal Comune, vanno alla Caritas che a sua volta investe il 'tesoretto' negli aiuti a migliaia di famiglie in difficolta', senzatetto e migranti. Solo l'anno scorso ne sono state raccolte per un totale di un milione e 400 mila euro.

LA RISSA DI FRONTE ALL’UFFICIO POSTALE A Ercolano rissa estemporanea quanto violenta di fronte all'ufficio postale di corso Resina: in cinque, violando tutte le regole possibili, si sono presi a pugni e per dividerli ci sono voluti i carabinieri, che li hanno denunciati. All'origine del diverbio, sembra, la riconsegna di un giocattolo ad un negoziante e un'accusa di truffa.

LA DONAZIONE DI MASCHERINE Dalla Calabria due storie di mascherine: quelle cucite a mano dalle suore delle due parrocchie di Gizzeria, in provincia di Catanzaro, e quelle - 3 mila - donate alla comunità di Soveria Simeri, piccolo centro del Catanzarese, da un concittadino trapiantato in America che ha voluto dimostrare, con questo gesto, tutto l'attaccamento per il suo paese d'origine.

LA FUGA PER FARE SESSO A Oristano, invece, sanzione amministrativa per un giovane fermato mentre rientrava a casa a piedi da casa della fidanzata. "Ci siamo visti per fare l'amore", ha ammesso.