Arriveranno in giornata a Roma 10 medici e 20 infermieri dall’Albania, per dare un sostegno al nostro Paese nell’emergenza Coronavirus. Tutti presteranno servizio a Bergamo, nella zona rossa più colpita dal virus. L’arrivo del personale sanitario è frutto di un colloquio avvenuto nella giornata di venerdì tra il premier albanese Edi Rama e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e segue la linea tracciata dalla Farnesina della ricerca di solidarietà e aiuti internazionali per uscire superare la fase critica.

I medici resteranno in Italia per un mese e saranno pagati dall’Albania. Il premier Rama, secondo le indiscrezioni, ha detto che non poteva vedere l’Italia così in difficoltà e ha parlato di aiuti perché loro amano il nostro Paese. Ad accogliere i medici in aeroporto ci sarà Di Maio.

Già domani dovrebbero arrivare altri 15 specialisti dalla Polonia frutto di una intensa relazione tra consolato e Regione Lombardia