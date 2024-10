Continuano le proteste nelle carceri. In 27 penitenziari italiani i detenuti sono in agitazione. Molti chiedono l’amnistia, hanno paura del contagio da coronavirus. Altri protestano perché fra le misure varate dal governo per combattere il contagio sono previste una serie di restrizioni ai colloqui con i parenti.

Già ieri violente rivolte si sono registrate nei penitenziari di tutta Italia. Sei detenuti morti (tre solo nel carcere di Modena), oggi nuove emergenze in penitenziari importanti come San Vittore a Milano e Ucciardone a Palermo. La rivolta più violenta a Foggia, dove molti detenuti hanno tentato l’evasione: alcuni sono stati bloccati all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. Una ventina di carcerati sono riusciti a fuggire, disperdendosi nei quartieri vicini. I detenuti avrebbero divelto un cancello della block house, la zona che li separa dalla strada. Una parte del penitenziario sarebbe in mano ai rivoltosi. I detenuti gridano: “Indulto, indulto”.

LE IMMAGINI DA FOGGIA

Caos anche a Milano, presso San Vittore, dove la protesta è esplosa questa mattina. I detenuti hanno preso possesso del terzo o del quinto raggio, distruggendo gli ambulatori. Carta e stracci sono stati dati alle fiamme. Una quindicina i detenuti sono saliti sul tetto al grido di "Libertà, libertà" ed esponendo uno striscione con scritto "Indulto".

LE IMMAGINI DA MILANO



Nel carcere di Modena sono morti tre detenuti. Allo stato non è risultato alcun segno di lesione sui corpi. Le tre morti non sarebbero dunque direttamente riconducibili alla rivolta nel carcere: due decessi sono legati all’uso di stupefacenti. Nel dettaglio uno è morto per abuso di sostanze oppioidi, l’altro di benzodiazepine, mentre il terzo è stato rinvenuto cianotico, ma non si conosce il motivo di questo stato. Altri detenuti sono stati portati in ospedale. 

LE IMMAGINI DA MODENA