Fabrizio Corona, l'ex fotografo dei vip, è positivo al Coronavirus.

Lo ha annunciato lui stesso sui social dicendo di avere "la febbre alta, a 39, per tre giorni", avvertendo tutte le persone che ha incontrato inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso.

"Sono dispiaciuto per la famiglia dei miei avvocati, dico questa cosa per avvisare tutti coloro che sono venuti in contatto con me in Tribunale, inclusi i giornalisti"