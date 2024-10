Chiara Ferragni e Fedez sarebbero sempre più in crisi secondo quanto racconta Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi sostiene di essere molto informato sulle discusse vicende che riguardano i Ferragnez.

La crisi matrimoniale scatenatasi dopo il Festival di Sanremo sarebbe ancora in evoluzione, nonostante la celebre influencer abbia postato delle storie in cui teneva la mano al marito e lo stesso Fedez abbia rassicurato oggi i follower sui rapporti fra i due.

Fabrizio Corona ha fatto delle rivelazioni sul proprio canale Telegram. Nelle scorse settimane Fabrizio Corona si era già espresso in merito alla crisi coniugale più seguita d'Italia sostenendo che a suo modo di vedere il matrimonio era ormai arrivato al capolinea.

Oggi le novità: "Dopo la bufera post Sanremo - così Corona -, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi".