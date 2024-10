Nuovi guai per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, che si trova attualmente ai domiciliari, dove per motivi di salute sta scontando la condanna definitiva, è invece uscito venerdì sera per recarsi a casa dell'ex Nina Moric.

Tra i due sarebbe scoppiata una furiosa lite, sembrerebbe per una richiesta di restituzione di una somma di denaro da parte di Corona alla Moric. Entrambi hanno chiamato le forze dell'ordine per denunciare lei l'aggressione fisica da parte dell'ex marito e lui il furto di denaro e poco dopol a situazione è tornata alla normalità.

Una vicenda che il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha ridimensionato a "un dissidio tra un ex marito e un'ex moglie, come ne accadono tanti". Corona è stato comunque denunciato per evasione dai domiciliari.