Scatta il coprifuoco anche nel Lazio. Il governatore Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza secondo la quale, dalle 24 alle 5, si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, "comprovate esigenze" che dovranno essere giustificate con un’autocertificazione.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 23 ottobre e impone il divieto di spostamento dei cittadini e la chiusura dei locali. È stato anche previsto che le presenza all’Università saranno al 75% tranne le matricole e tutti i licei al 50%, esclusi gli studenti del primo anno.

La validità dell'ordinanza è di 30 giorni, per le scuole le disposizioni divengono effettive da lunedì prossimo. Il governatore ha deciso di procedere per contenere l’avanzata del Covid 19, in accordo con sindaci e dirigenti scolastici.