Una famiglia composta da 4 persone, 3 adulti e un bambino, ha consumato una cena a base di sushi con tanto di bottiglie di vino, ma dopo aver visto il conto da 109 euro, pur di non pagare, è salita in auto e avrebbe addirittura cercato di investire il titolare del ristorante.

L’accaduto lo scorso 25 maggio a Foggia dove, come riporta Leggo.it, la vicenda è stata immortalata dalle telecamere esterne di videosorveglianza.

“Hanno tentato di investirmi per fuggire e non pagare il conto”, ha denunciato il ristoratore cinese Lin, di 29 anni e in Italia da 12.

“Al momento di pagare, ho notato l’uscita dal locale prima di uno degli adulti con il minore, poi degli altri due - ha spiegato Lin –. Quando ho chiesto dove stessero andando, mi hanno detto che dovevano prendere il portafoglio in auto".

"In quel momento - ha detto il ristoratore - sono entrati in auto, alla guida c’era l’uomo uscito prima che ha messo in moto. Io mi sono messo davanti al cofano mentre loro acceleravano. Il tutto per una quindicina di metri prima che io mi spostassi per evitare di farmi male”, ha spiegato a Leggo.it Lin, che ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

“Non ho avuto paura, ma sono arrabbiato e amareggiato perché uno lavora seriamente ogni giorno”, ha detto ancora il ristoratore.