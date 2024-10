"Sull'Aeroporto di Alghero, mi spiace ripeterlo per chi si è dimenticato come i propri partiti abbiamo governato l'Italia negli ultimi 5 e 10 anni, c'è la massima attenzione del ministero dei Trasporti, dal Ministro al vice, alla struttura dirigenziale, all'Enac e alla nostra rappresentanza diplomatica a Bruxelles. Meritoriamente stanno facendo valere le ragioni della Regione Sardegna e in particolare di Alghero e del nord ovest della Sardegna". Lo afferma Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera in merito agli ultimi sviluppi sui bandi per la continuità territoriale da e per Alghero, dopo la bocciatura dell'Ue alla procedura negoziata di emergenza, indetta dalla Regione per ovviare alla gara andata deserta.

"Attaccare questa o quella compagnia aerea, serve forse a risolvere il problema? Le stesse stanno investendo a Olbia e Cagliari, anche senza compensazioni economiche - aggiunge - Sono fiducioso che le interlocuzioni possano portare ad una soluzione positiva e quanto sta accadendo spero ci abbia insegnato che Alghero deve avere un bando dedicato e bisogna inoltre domandarsi se sia il caso di costruire una cabina di regia o un tavolo paritetico con Ministero, Enac e Rappresentata Europea per costruire un nuovo modello di continuità e sfruttare inoltre strumenti come il comarketing per specializzare Alghero verso nuovi aeroporti come Parma o Pescara".