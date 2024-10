Aveva già fatto condannare l’ex a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte. Ma lo scorso 28 giugno era tornata a denunciarlo.

La Procura generale di Caltanissetta ha accolto così il grido disperato di aiuto di una 33enne romena, ottenendo l'aggravamento della misura cautelare per l'imputato, un 26enne romeno, che dagli arresti domiciliari è finito in carcere.

Ma la sua ex compagna, vittima di infinite violenza, si è suicidata temendo continuassero nonostante la celere misura. La drammatica notizia è stata riportata da Leggo.

I due coinvolti nella vicenda avevano avuto una relazione nel 2020: un rapporto poi sfociato in maltrattamenti e violenze sessuali che la donna ha immediatamente denunciato. Ma quando l’ex si trovava ai domiciliari, avrebbe continuato a tormentarla ed è su questo punto che la Procura dovrà indagare per far luce sul caso.